Nederlanders vast in Colombia voor cocaïnehandel en afpersing

Crime

Vandaag, 15:51

In Colombia zijn twee Nederlanders van 42 en 47 jaar aangehouden voor het organiseren van drugstransporten. De Nederlandse politie noemt hen twee hoofdverdachten in een omvangrijk onderzoek naar onder meer drugshandel, afpersing, geweld, witwassen en ontvoering.

In totaal zijn 26 verdachten aangehouden en 36 panden doorzocht in Nederland, Colombia en Spanje. De politie deed sinds januari vorig jaar onderzoek naar de twee en beschikt over gekraakte berichten waaruit blijkt dat de twee vanuit Colombia drugstransporten naar Europa regelden en nauwe contacten onderhielden met een invloedrijk drugskartel in Colombia.

De twee hoofdverdachten verbleven al vele jaren in Colombia en zijn in februari aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in woningen en opslaglocaties vond de politie honderden kilo's drugs, waaronder amfetamine, cocaïne, ketamine en hasj. Daarnaast nam de politie zes vuurwapens en bijna 100.000 euro aan contant geld in beslag.

Vrouw ontvoeren

Uit onderschepte communicatie kreeg de politie naar eigen zeggen zicht op plannen voor meerdere criminele ontvoeringen. In een geval waren vergaande voorbereidingen getroffen om de vrouw van een crimineel contact te ontvoeren na de diefstal van een partij cocaïne, aldus de politie.

Aan het onderzoek is een omvangrijke afpersingszaak gelieerd. De politie vermoedt dat meer dan duizend mannen die via de website kinky.nl tegen betaling een seksafspraak maakten, onder bedreiging van fors geweld zijn afgeperst. Slechts een deel van de slachtoffers zou hebben betaald. De slachtoffers zouden voor meer dan 100.000 euro zijn afgeperst.

De politie zegt verder onderzoek te doen naar andere Nederlandse criminelen in het buitenland.

Door ANP

