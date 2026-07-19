'Nederlander vast na dodelijke schietpartij bij Antwerpse club'

De Belgische politie heeft zondag een Nederlander opgepakt in het onderzoek naar een dodelijke schietpartij bij discotheek Club Ikon in Antwerpen, meldt De Telegraaf. Het gaat volgens politiebronnen om de vijftiger Steven S., beter bekend onder de bijnamen 'Red' en 'Burru', een bekende naam in het circuit van de Mocro-maffia.

De krant weet te melden dat volgens Belgische media in de vroege zondagochtend een twintiger werd doodgeschoten aan de Straatsburgdok Noordkaai, nabij Club Ikon in Antwerpen. Na de schietpartij sloeg de dader op de vlucht.

Partner en zoon

Het Snelle Respons Team van de Belgische politie wist later op de dag in het nabijgelegen Lint een verdachte aan te houden. Daarbij werden ook een vrouw en een minderjarige jongen opgepakt. Het gaat volgens politiebronnen om Steven S. en vermoedelijk zijn partner en zoon.

Over de precieze rol van de verdachte is nog weinig bekend. Steven S. werd op het moment van schrijven nog verhoord door de politie. Het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij is in volle gang.