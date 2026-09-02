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Nederlandse automobilist rijdt in Turkije op mensen in na ruzie

Crime

Vandaag, 06:50

Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust op twee mensen ingereden na een ruzie. De twee slachtoffers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlander ging er daarna vandoor, maar werd later aangehouden bij de grens met Bulgarije.

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Het incident gebeurde rond 21.30 uur bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lalapaşa. Volgens het Turkse persbureau DHA kreeg de Nederlander, die alleen wordt aangeduid met de initialen O.N., om nog onbekende reden ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant.

De ruzie ging buiten verder. Anderen probeerden tussenbeide te komen en de betrokkenen werden uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed op twee mensen in die bij de ruzie betrokken waren. Twee medewerkers werden geraakt. Zij raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding vastgelegd door een beveiligingscamera, zoals je op bovenstaande video ziet.

Aangehouden bij grens met Bulgarije

Na de aanrijding reed de Nederlandse bestuurder weg. Hij werd later aangehouden bij de grensovergang Hamzabeyli toen hij Turkije richting Bulgarije probeerde te verlaten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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