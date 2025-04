Nederlander op Ibiza opgepakt voor seksueel misbruik van minderjarige

Op Ibiza is een Nederlander gearresteerd tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd om seksueel misbruik van een minderjarige. Volgens Spaanse media moest hij in Nederland nog een deel van een straf uitzitten voor misbruik dat tussen 2005 en 2009 plaatsvond.

De Nederlander was naar Ibiza gevlucht. Hij werd dinsdag opgepakt in Santa Eulària des Riu toen hij op weg was naar zijn werk. Volgens de politie leidde hij op Ibiza een alledaags leven.

De aardige buurman die altijd bereid was om op te passen, blijkt niet van de kinderen af te kunnen blijven. Een moeder van een 8-jarig meisje uit Stadskanaal is maar al te bekend met dit scenario. Bekijk haar verhaal in de bovenstaande video.

