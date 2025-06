'Nederlander gaat volledig door het lint na misgelopen vakantiehuis op Mallorca'

Een 63-jarige Nederlandse toerist is op Mallorca gearresteerd na een reeks bedreigingen, stalking en mishandeling. De man sloeg volledig door toen hij een vakantiehuis in de wijk El Molinar niet kon huren, meldt het AD op basis van Spaanse media.

De Nederlander had zijn zinnen gezet op het huis van het slachtoffer dat aan de rand van Palma ligt. Helaas bleek de woning al verhuurd aan een andere vakantieganger. Hij besloot daarop een bezoekje te brengen aan het huurhuis, waar hij de eigenaresse en de huurder bedreigde en eiste het vakantiehuis alsnog te kunnen huren.

Vervolgens achtervolgde de toerist de eigenaresse zelfs op de fiets toen zij in de bus stapte naar haar eigen woning in Can Capes. Daar bleef hij haar lastigvallen en bedreigen tot aan haar voordeur. De vrouw voelde zich zo bedreigd dat ze de politie inschakelde.

Agente mishandeld

Toen agenten hem wilden aanspreken, weigerde hij zich te identificeren. De situatie escaleerde volledig toen hij een agente aanviel en haar verwondde aan haar elleboog. Zelfs na zijn arrestatie bleef hij doodsbedreigingen uiten richting de politie.

De man is overgedragen aan de Spaanse justitie en wordt verdacht van bedreiging en geweld tegen een politieagent. Hij riskeert een taakstraf of gevangenisstraf. Het is nog onduidelijk of de verhuurster aangifte heeft gedaan.