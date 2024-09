Nederlander (36) opgepakt in onderzoek naar gijzeling man (24) in Antwerpen

Er zijn twee nieuwe verdachten gearresteerd in het gerechtelijk onderzoek naar de gijzeling van een 24-jarige man uit Antwerpen. Eén daarvan is een 36-jarige Nederlander. Er is ook nog een 32-jarige Belg in Spanje opgepakt. Beide verdachten worden later overgeleverd aan België.

In de nacht van 17 februari ontving de politie een melding van een mogelijke gijzeling in Antwerpen. Het zou om een 24-jarige man gaan. Het slachtoffer zou de avond daarvoor naar Antwerpen zijn gelokt. Hij werd daar door onbekenden vastgehouden, die om losgeld vroegen.

Februari

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) wist de verblijfplaats van de gegijzelde man te achterhalen. Speciale eenheden van de Federale Politie bevrijdden het gewonde slachtoffer. Er is toen al een eerste, 36-jarige verdachte gearresteerd.

Het gerechtelijk onderzoek naar de gijzeling wordt voortgezet.