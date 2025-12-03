Nederlander in Spanje opgepakt om drugshandel, zoons ook vast

Een 56-jarige Nederlander is in Spanje aangehouden voor het aansturen van een criminele organisatie en voor internationale drugstransporten, zo maakte de politie woensdag bekend. Naast hem zijn zijn zoons van 31 en 23 jaar aangehouden in Den Haag en Haarlem.

Zij zouden betrokken zijn bij zes onderschepte cocaïnetransporten van in totaal bijna 600 kilo. De ladingen zijn ontdekt in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De mannen zouden betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van de transporten. Daarnaast worden ze door de politie verdacht van handel in drugs.

Dure horloges, sieraden en auto's Door gekraakte versleutelde communicatie via zogeheten Sky ECC-chats kwamen de mannen in beeld bij een ander onderzoek. Daarnaast zijn tien doorzoekingen gedaan in Den Haag, Haarlem en één in Spanje. Hierbij is beslag gelegd op 150.000 euro. Dure horloges, sieraden, auto’s, een drukpers en een kleine hoeveelheid drugs zijn in beslag genomen. Verder vond de politie “veel” gegevensdragers; dat kunnen bijvoorbeeld telefoons, tablets of harde schijven zijn. In Spanje zijn ook gegevensdragers, administratie en een auto in beslag genomen.

De 56-jarige Nederlander woonde in Spanje, maar waar precies is niet bekendgemaakt. De drie mannen zitten vast; vrijdag beslist de rechter-commissaris of zij langer in de cel blijven.