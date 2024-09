Nederlander gearresteerd voor moord op echtgenote tijdens vakantie

In Suriname is een Nederlander opgepakt, omdat hij zijn echtgenote zou hebben vermoord, meldt nieuwssite Waterkant. Het stel uit Rotterdam zou op vakantie zijn geweest in Suriname.

De man heeft het lichaam van zijn vrouw begraven. De politie heeft ook een Surinaamse vrouw aangehouden. Volgens Waterkant was zij mogelijk de minnares van de Nederlander.

De man had eerst een smoes verzonnen voor de familie van zijn vrouw in Nederland. Maar de familie maakte zich zorgen en stapte naar de Surinaamse politie. Woensdag werd het lichaam gevonden. Het slachtoffer was 46 jaar oud.

ANP