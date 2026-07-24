Nederlander (32) opgepakt nadat hij zichzelf bevredigde achter vakantiehuisje Frankrijk

Een Nederlandse man (32) is in Frankrijk in de cel belandt nadat hij naakt werd betrapt op een vakantiepark in het land. Hij was zichzelf aan het bevredigen achter zijn vakantiehuisje, dat hij met zijn gezin had gehuurd. Dat meldt het AD vrijdag.

Het incident gebeurde donderdagavond rond 23.30 uur op een vakantiepark in Normandië. De man werd betrapt door wandelaars. Tijdens het voorval zouden zijn vrouw en kinderen nog in het huisje zijn. De getuigen waarschuwden direct het personeel van het vakantiepark.

Aangehouden

De Franse politie kwam vervolgens ter plaatse en hield de man aan voor openbare schennispleging, schrijven verschillende Franse kranten volgens het AD. De man verklaarde zelf dat het niet zijn bedoeling was om zijn geslachtsdeel ongevraagd aan anderen te laten zien.

De man moet zich op 3 maart 2027 verantwoorden voor de Franse rechter en moet mogelijk langer de cel in.