Nederlander crasht met auto en komt om na hinderlaag Nigeria

Een Nederlandse man is maandagavond omgekomen in het zuiden van Nigeria nadat hij in een hinderlaag was gereden. Hij verloor de macht over het stuur en crashte daarop met zijn voertuig in een rivier. De lokale politie is bezig met onderzoek.

Het voorval vond plaats bij de Aleto Eleme-brug in de staat Rivers in het zuiden van het Afrikaanse land. Volgens de politie overvielen nu nog onbekende schutters de Nederlander rond 20.30 uur. Politiemedewerkers die het voertuig van de man begeleidden wisten te ontkomen aan de hinderlaag.

"Zeer barbaars"

Het voertuig van de man, een witte Toyota Hilux, is later onder grote belangstelling uit het water getakeld, zo is te zien op beelden die online zijn verschenen. De toegesnelde hulpdiensten kwamen echter te laat om hem nog levend uit het voertuig en water te halen.

Politiechef Adepoju heeft een bezoek gebracht aan de plek des onheils en noemt het voorval "zeer barbaars". Hij wil de zaak tot de bodem toe uitgezocht hebben. De politie roept inwoners van de staat waar het incident heeft plaatsgevonden dan ook op om met informatie en tips te komen.