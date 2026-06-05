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Nederlander (28) na jaren opgepakt voor fataal geweld en brute mishandeling

Nederlander (28) na jaren opgepakt voor fataal geweld en brute mishandeling

Crime

Vandaag, 20:55

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Een 28-jarige Nederlander is vrijdag aangehouden op het vliegveld van Kopenhagen. De man werd in Denemarken al enkele jaren gezocht vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij twee ernstige geweldsincidenten in de Deense hoofdstad.

De verdachte werd opgepakt nadat hij met een vlucht uit Ethiopië was aangekomen op de luchthaven van Kopenhagen. Een rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig zeker 25 dagen in voorarrest blijft.

Slachtoffer overleed na mishandeling

De twee zaken waarvoor de Nederlander wordt gezocht dateren van 15 mei 2022. Een van de incidenten vond plaats in een hotel in Kopenhagen. Daarbij raakte een 28-jarige man ernstig gewond. Het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Het andere incident vond plaats in een appartement in Kopenhagen, waarbij het slachtoffer met een mes werd gestoken. Een oor van het slachtoffer werd afgesneden en zijn wang werd opengereten.

De Deense politie deelde in 2022 al foto's van de toen nog voortvluchtige Nederlander. Voor betrokkenheid bij de twee mishandelingen is in 2024 al een 24-jarige Bulgaar veroordeeld tot ruim 9,5 jaar cel.

Door ANP

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