Nederlander (17) opgepakt voor treinsurfen bij München

Een 17-jarige jongen uit Nederland is zondag opgepakt omdat hij met twee anderen aan het treinsurfen was in de buurt van München. Ze gingen op de koppelingen tussen twee treinstellen staan en reden zo mee tussen twee stations.

De politie in Beieren meldde maandag dat de machinist niets doorhad en op volle snelheid doorreed. De treinsurfers bleven ongedeerd. Een reiziger had gezien hoe de drie op het station van Altenerding, ongeveer 30 kilometer ten noordoosten van München, plaatsnamen aan de buitenkant van de trein. De reiziger waarschuwde vervolgens de politie. Die ging snel naar de volgende halte, in Erding.

De Nederlander en de twee anderen, een 21-jarige Duitser en een 17-jarige jongen uit Spanje, werden daar gearresteerd.

ANP