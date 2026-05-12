Politie vindt recordaantal wapens bij jongeren

De politie heeft vorig jaar een recordaantal verboden wapens in beslag genomen bij minderjarige jongeren. Het gaat om meer dan 2.300 wapens. Vooral steekwapens kwamen veel voorbij, maar ook vuurwapens en onderdelen daarvan werden vaker gevonden. De nieuwe cijfers zijn dinsdag naar buiten gebracht en eerder gepubliceerd door Mick van Wely Crime Station. "Wapenbezit onder jongeren verdient volle aandacht", aldus Martin Sitalsing, portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de politie.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal in beslag genomen wapens is toegenomen van 1.800 in 2022 tot 2.300 vorig jaar. De politie ziet in alle categorieën een toename. Het aantal inbeslaggenomen steekwapens steeg van 742 in 2022 tot 947 vorig jaar. Voor vuurwapens geldt een stijging naar 442, tegen 289 in 2022. Daarnaast is ook een toename te zien van de inbeslagname van vuurwerk bij minderjarigen. Dat gebeurde in 2022 zo'n 3.341 keer; in 2025 was dat 5.343 keer.

De politie deed de afgelopen jaren vaker onderzoek naar wapens bij minderjarigen. Nu zijn meer registraties meegenomen, waardoor het werkelijke aantal hoger blijkt te liggen dan eerder gedacht.

Online bedreigingen

De onlinewereld lijkt een belangrijke rol te spelen in het wapenbezit onder jongeren, vermoedt de politie. Zo wordt online onderling gedreigd met geweld en bewapenen jongeren zich daartegen. Ook wordt wapenbezit verheerlijkt en werkt het statusverhogend. "En wie een wapen wil, kan dat zeker online heel eenvoudig vinden", aldus Sitalsing.