Nadia El H. krijgt jaar cel en tbs voor heftige mesaanval in huisartsenpost

Een jaar cel en tbs met dwangverpleging, dat is de straf die de 31-jarige Nadia El H. uit Zeist heeft gekregen van de rechtbank Utrecht. De vrouw stak vorig jaar op 11 september in de wachtkamer van een huisartsenpost in Nieuwegein op enkele mensen in, waaronder een vrouw in een rolstoel. Een beveiliger en de zoon van de vrouw in de rolstoel raakten lichtgewond.

De officier van justitie wilde de dood van de vrouw in de rolstoel, die bij het voorval zelf niet gewond raakte maar wel kort daarna kwam te overlijden, nog toerekenen aan El H. Maar daar ging de rechter niet in mee. De vrouw overleed aan een ruiterembolie, een vorm van longembolie. Het was volgens de rechter niet met zekerheid vast te stellen dat het kwam door de mesaanval.

Daarom valt de straf lager uit dan geëist. De rechtbank acht het belangrijk dat er er snel begonnen wordt met de tbs-behandeling van El H.

Crisisdienst niet in actie

De vrouw uit Zeist was zelf bij de huisartsenpost terechtgekomen nadat de politie en ambulancepersoneel bij haar hadden ingegrepen, toen zij in haar woning brand probeerde te stichten en ruiten in had geslagen. Mogelijk deed ze dit in een poging zichzelf van het leven te beroven.

Omdat de crisisdienst niet in actie wilde komen, bracht de ambulance haar naar de huisartsenpost. Daar ging het vervolgens dus flink mis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de zaak in onderzoek.

Hart van Nederland/ANP