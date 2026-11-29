Wegwerkers en verkeersregelaars die op de N65 aan het werk waren zijn zondagmiddag flink opgeschrikt. Een automobilist reed, vermoedelijk onder invloed met hoge snelheid dwars door een afzetting het afgesloten werkgebied in. Dat bevestigt de politie. Meerdere wegwerkers moesten opzij springen om niet geraakt te worden.

De N65 is vanwege werkzaamheden dit weekend gedeeltelijk dicht tussen Helvoirt en Oisterwijk. De automobilist trok zich niets aan van de afzetting en reed het vijf kilometer lange werkgebied in. Daarbij schampte hij de auto van de uitvoerder, die via een groepsapp direct zijn collega's die verderop aan het werk waren waarschuwde.

Verdachte aangehouden

Een kraanmachinist probeerde de automobilist te blokkeren door zijn kraan op de weg te zetten. De bestuurder reed eromheen en waarna hij stuk is gaan spookrijden over de andere rijbaan die wel open was.

Bij Haaren raakte de automobilist een andere auto, maar ook daarna reed hij door. Bij Udenhout kwam zijn dollemansrit ten einde omdat de auto stilviel. Omstanders trokken daar de sleutel uit het contact, vertelt een ooggetuige aan Hart van Nederland. Kort daarna viel de bestuurder weg en daarna was hij niet meer aanspreekbaar, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De verdachte is onder anderen aangehouden voor rijden onder invloed.