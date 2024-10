Mysterieuze sleutels met telefoonnummers duiken op in Niedorp, politie waarschuwt

In Niedorp waarschuwt wijkagent Bas Dirkmaat voor een nieuwe vorm van oplichting. In verschillende delen van de wijk zijn sleutels verspreid met daarop gsm-nummers. Het lijkt erop dat deze sleutels niet per ongeluk zijn verloren, maar dat het een bewuste truc is om mensen op te lichten. Dirkmaat roept op om de nummers op de sleutels niet te bellen, maar de sleutels direct weg te gooien.

Hoe criminelen deze sleutels precies gebruiken, is nog onduidelijk. Vermoedelijk proberen ze mensen te misleiden om contact op te nemen, waarna ze mogelijk om geld vragen of persoonlijke informatie stelen.

Criminelen proberen steeds vaker mensen telefonisch te misleiden, ook via WhatsApp. Hoe dat werkt, zie je in de video bovenaan.

Oplichting of flauwe grap?

Het zou echter ook een flauwe grap kunnen zijn, vergelijkbaar met een incident van vorig jaar. Toen werd de telefoon van Piet Houmes uit Westkapelle wekenlang platgebeld nadat iemand zijn gsm-nummer had verspreid op gevonden sleutels.

"Ik kreeg telefoontjes van over de hele wereld. Zelfs een hotel op Curaçao belde me omdat ze mijn sleutel hadden gevonden. Maar ik ben daar nooit geweest,” vertelde een gefrustreerde Houmes destijds aan Hart van Nederland. Hij vermoedde dat iemand met "een schroefje los" achter de grap zat.

Net als in het geval van Houmes is er bij de sleutels in Niedorp een kans dat het om een grap gaat. De wijkagent blijft echter waakzaam en vraagt inwoners alert te blijven. De sleutels zijn onder meer gevonden bij bushaltes, supermarkten en scholen.