Motordieven slaan op de vlucht na achtervolging door Den Haag

In de nacht van zondag op maandag 23 september zijn twee motordieven in Den Haag gevlucht voor de politie. Ze reden in een busje met een gestolen motor in de laadruimte. Een agent zag het busje rijden, waarna de bestuurder plotseling omkeerde en de snelheid verhoogde. Dit trok de aandacht van de politie, die de achtervolging inzette.

De bestuurder negeerde het stopteken en reed vervolgens richting het Sterrenoord. Daar kwam de vlucht tot een einde door wegwerkzaamheden, waardoor het busje moest stoppen. Twee mannen sprongen uit het voertuig en sloegen te voet op de vlucht. Na een korte achtervolging besloot de agent terug te keren naar het busje, waar hij de gestolen motor vond.

Zoektocht

De politiehonden zochten nog in de omgeving naar de verdachten, die in het zwart gekleed waren, maar zonder succes. Het busje en de motor zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.