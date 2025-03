Monument onthuld voor slachtoffers onopgeloste Rijswijkse moorden

Veertig jaar na de moorden in Rijswijk werd zaterdagmiddag een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In de nacht van 7 op 8 maart 1985 werden drie mannen gedood en twee anderen zwaargewond geraakt, terwijl zij in een kantoorpand aan de Verrijn Stuartlaan aan het repeteren waren.

Gewapende mannen betraden het pand en schoten op de bandleden. Vermoed wordt dat het om vergismoorden ging, aangezien in hetzelfde pand de Bevrijdingsraad voor Suriname was gevestigd, een organisatie die zich verzette tegen het regime van Desi Bouterse.

Monument

Het herdenkingsmonument bestaat uit twee metalen platen die zijn bevestigd op een brug bij de Verrijn Stuartlaan. Op de ene plaat is een drumstel afgebeeld, terwijl de andere plaat een tekst bevat met de namen van de slachtoffers. "De muziek stopt. De aanslag bleef onopgelost. De roep om recht en waarheid blijft", staat er te lezen. De brug is omgedoopt tot de "Brug der herinnering."

De herdenking begon om 15.00 uur en duurde tot iets na 16.30 uur, toen de laatste aanwezigen vertrokken.

Hart van Nederland/ANP