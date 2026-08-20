Tien jaar na moord op Sietze Grave (82) loopt dader nog altijd vrij rond

Donderdag is het precies tien jaar geleden dat de 82-jarige Sietze Grave uit Winschoten met geweld om het leven werd gebracht in zijn flatwoning. De moord is nog altijd niet opgelost en de nabestaanden zoeken nog steeds naar antwoorden.

Zoon Henk en kleindochter Moniek kunnen het verdriet en gemis moeilijk een plek geven, zeker niet zolang veel vragen rond zijn dood nog altijd onbeantwoord zijn. "Tien jaar geleden kregen wij het verschrikkelijke nieuws te horen dat opa was vermoord. Het voelt nog als de dag van gisteren", vertelt Moniek aan Hart van Nederland. "En dan zijn we nu tien jaar verder en lopen de dader(s) nog steeds vrij rond. Er zijn zo veel vragen."

'We laten de zaak niet rusten'

Moniek en haar vader Henk leggen zich niet neer bij het feit dat de moord na tien jaar nog altijd niet is opgelost. "Het coldcaseteam heeft het nog niet op kunnen lossen. Maar ik laat de zaak niet eerder rusten totdat de dader(s) zijn gepakt en ze hun verdiende straf krijgen."

Oproep van de politie

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er niet meer dagelijks door rechercheurs wordt gewerkt aan het onderzoek, maar als er nieuwe informatie binnenkomt wordt deze uiteraard altijd zorgvuldig bekeken door het team. "Onze oproep is nog steeds: deel je informatie als je meer weet over wat er met Sietze gebeurd is."