'Van vermoedelijk moord naar noodlottig ongeval: zaak overleden Mariska Mast gesloten'

Na een onderzoek van 7 jaar is de dood van Mariska Mast (23) als ongeluk bestempeld, meldt De Telegraaf. Mariska kwam in 2018 om het leven in Honduras. Er werd vermoed dat zij vermoord werd door haar Australische duikinstructeur, maar dit heeft onderzoek niet kunnen bevestigen.

De doodsoorzaak van Mariska kon niet worden vastgesteld, maar het scenario van een noodlottig ongeluk is het meest waarschijnlijke, vertelt Jos Peekel van het Openbaar Ministerie (OM) aan De Telegraaf.

Het OM zou contact hebben gezocht met de door Mariska's vader benoemde verdachte, maar tevergeefs: "De begrijpelijke wens van de vader was dat er een verdachte zou worden veroordeeld. Maar dat was niet onze insteek, wij hebben alleen maar naar de feiten en de waarheid gezocht. En de meest waarschijnlijke waarheid is dat het een ongeval was", vertelt Peekel tegen de krant.

Schedelnaad

In de eerste fase van het onderzoek was vastgesteld dat Mariska een schedelbreuk zou hebben gehad. Ze was voorover gevallen, dus dit was een sterke aanleiding om te geloven dat er een misdrijf plaats zou hebben gevonden. Het OM heeft nu vastgesteld volgens De Telegraaf dat het niet een schedelbreuk was, maar een schedelnaad, die ieder mens heeft. "En daarmee valt de voornaamste aanwijzing voor een misdrijf weg," aldus het OM.