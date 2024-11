'Moord AH-medewerkster had voorkomen kunnen worden door tbs-besluit'

De tragische moord op Albert Heijn-medewerkster Antoneta Gjokja in Den Haag had mogelijk voorkomen kunnen worden als voormalig minister Sander Dekker in 2021 had besloten om dader Jamel L. in een tbs-kliniek te plaatsen. Dat meldt De Telegraaf maandag op basis van een nog vertrouwelijk rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het verzoek om de tbs-maatregel uit Curaçao over te nemen werd destijds door Dekker afgewezen.

Op 20 juni 2023 liep Jamel L., ondanks zijn lange geschiedenis van geweldsincidenten, vrij rond. Die dag drong hij een Albert Heijn-filiaal aan de Turfmarkt binnen en stak de jonge medewerkster Antoneta Gjokja dodelijk neer. De Inspectie wijst in haar rapport op grove fouten binnen justitie en veiligheidsdiensten die ervoor zorgden dat L. niet opgesloten zat, wat mogelijk het leven van Gjokja had kunnen redden.

"De betrokken organisaties hebben onvoldoende gedaan om Jamel L. in beeld te krijgen en te houden," staat in het inspectierapport. Zo zou zijn strafblad onvolledig zijn geweest, was er sprake van gebrekkige dossiervorming en hadden de betrokken organisaties geen volledige toegang tot relevante informatie over L.

Het vernietigende rapport werd opgesteld na een reeks onthullingen in De Telegraaf over L.'s criminele verleden. Deze onthullingen leidden uiteindelijk tot een onderzoek door de Inspectie naar het justitiële falen en de achtergrond van Jamel L.