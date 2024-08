Omgeving afgezet in Houten na incident bij strand

Zaterdagochtend is de politie in actie gekomen op het eilandje in de Rietplas in Houten. De politie kwam af op een melding, later bleek dat het ging om zelfdoding.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Beeld: KLF Media