Moeder van verkrachte en vermoorde Chanel-Naomi (7) blijft waakzaam

Het was zondag precies 25 jaar geleden dat de 7-jarige Chanel-Naomi Eleveld werd begraven. Het meisje werd in 1999 op gruwelijke wijze vermoord door Jan S. De man zit vast en blijft dat ook, tot opluchting van Chanel-Naomi's moeder. Maar ze blijft ook waakzaam.

Chanel-Naomi verdween op 21 juli 1999 terwijl ze buiten speelde. Na een grote zoekactie werd het lichaam van het meisje pas drie weken later gevonden in de kruipruimte van de woning van S. Chanel-Naomi bleek te zijn verkracht en vermoord door de toen 45-jarige Jan S. uit Assen. Hij kreeg levenslang, maar of hij ook daadwerkelijk vast moet blijven zitten wordt elke twee jaar bekeken.

Deze week ontving de familie Eleveld een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarin staat dat Jan S. voorlopig niet in aanmerking komt voor vrijlating. Een opluchting voor moeder Yvonne, maar de pijn verdwijnt nooit.

Ter nagedachtenis aan haar dochter bezoekt Yvonne vandaag het graf van Chanel-Naomi om een hartje neer te leggen. Ondanks de opluchting blijft ze bezorgd over de toekomst en de mogelijkheid dat S. ooit vrijkomt.