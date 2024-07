Moeder smeekte tevergeefs om hulp: ex schiet dochtertje (7) dood

Zinet Yilmaz uit Amsterdam, de moeder van een 7-jarig meisje dat in januari 2017 door haar vader werd doodgeschoten, wil een schadevergoeding van de gemeente Amsterdam en enkele jeugdzorginstanties. Zinet waarschuwde meerdere keren voor haar ex-partner, Halil A., maar haar waarschuwingen werden volgens haar niet serieus genomen.

Zinet en Halil waren in 2016 gescheiden. Hun 7-jarige dochter Kardelen woonde bij haar moeder in Amsterdam en zag haar vader op basis van een omgangsregeling. Op 22 januari 2017 komt een verrassend telefoontje van Halil aan Zinet. "Hij zei dat hij een kogel door het hoofd van mijn dochter en door zijn hoofd zou jagen", vertelt Zinet geëmotioneerd aan Hart van Nederland.

In paniek belt Zinet de politie, die naar het huis toe gaan. Maar ze arriveren net te laat. De politie staat voor de deur van de vader in Halfweg op het moment dat hij Kardelen en zichzelf neerschiet. Het meisje wordt in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overlijdt daar aan haar verwondingen.

Juridische stappen

Donderdag zijn namens Zinet dagvaardingen naar instanties zoals Veilig Thuis uitgegaan. Volgens Richard Korver, de advocaat van de moeder, hebben de diverse instanties ernstig gefaald. “Er was sprake van huiselijk geweld en meerdere doodsbedreigingen van vader richting moeder en dochter, waarvoor hij zelfs kort voor het incident is veroordeeld,” aldus Korver. “Mijn cliënte heeft tevergeefs aan de bel getrokken. Dit drama had nooit mogen gebeuren.”

Zinet beschuldigt de instanties van nalatigheid. "Ik vind het heel erg jammer dat er niet naar mij is geluisterd, want ik hield ze van alles op de hoogte", vertelt ze. "Ik had mijn ex op een gegeven moment goed door, en het werd voorspelbaar. " De instanties vonden het echter enkel 'een conflict tussen ouders'. De hulpverlening faalde volgens haar ook doordat een vriend van haar ex mee mocht met de contactmomenten tussen de vader en haar dochter in plaats van een professionele toezichthouder aan te stellen.

Reactie Veilig Thuis

Veilig Thuis geeft in een reactie op vragen van Hart van Nederland aan dat de gebeurtenis diepe indruk op hen heeft gemaakt. "Met de kennis van nu zouden wij terugkijkend dingen anders hebben willen doen," schrijven zij. Ze erkennen dat ze fouten hebben gemaakt en dat ze continu leren en hun protocollen verbeteren.

Zinet is vastbesloten om gerechtigheid te krijgen voor haar dochter, maar ook voor anderen. "Mijn doel is om mensen wakker te schudden. Er is onrecht gedaan. Ik hoop dat er dingen zullen veranderen, dat in de toekomst andere kinderen, moeders en vader zo behandeld hoeven worden. Dat de uitslag niet een vermoord kind hoeft te zijn."

Hart van Nederland/ANP