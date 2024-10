Slechtziende man mishandeld in Rotterdamse tram: politie roept getuigen op

Een 30-jarige man uit Rotterdam is op donderdagmiddag 17 oktober geslagen door een groepje jongens in een Rotterdamse tram, meldt de politie maandag. Het slachtoffer, die door zijn visuele beperking moeite heeft met het herkennen van zijn aanvallers, werd zonder aanleiding aangevallen tijdens de rit in tramlijn 25.

Wil jij het laatste nieuws van Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Bekijk in de video hierboven doe je dat doet.

De aanval vond plaats nadat de groep kwetsende opmerkingen maakte over het uiterlijk van de man. Bij het verlaten van de tram gaf een van de jongens het slachtoffer plotseling een harde klap op zijn borst. De man bleef geschokt en verbijsterd achter, aldus de politiewoordvoerder.

De politie vermoedt dat het uiterlijk van de man mogelijk de aanleiding voor de mishandeling was. Door zijn beperkte zicht kan het slachtoffer echter weinig vertellen over het aantal aanvallers of hun uiterlijk.

Getuigenoproep

Op dit moment is de politie hard op zoek naar getuigen van het voorval. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, worden verzocht zich te melden bij de politie om te helpen de daders op te sporen.