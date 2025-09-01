Terug

'Nederlandse (23) met fles op hoofd geslagen in Italië, verdachte opgepakt'

Vandaag, 12:19

Een 23-jarige Nederlandse vrouw is in het Italiaanse Ventimiglia ernstig mishandeld. Ze werd volgens De Telegraaf op straat aangevallen en met een fles op haar hoofd geslagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De mishandeling vond plaats op de Via Tenda in de Italiaanse plaats, vlakbij de grens met Frankrijk. De politie arresteerde een 28-jarige man op heterdaad. Volgens de krant zou het gaan om iemand die illegaal in het land verblijft en al eerder bekend was bij de politie.

