Minister kijkt met vakbond naar extra wapenuitrusting agenten

Crime

Vandaag, 20:14

Demissionair minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid, VVD) gaat met politievakbond ACP in gesprek over eventuele extra wapenuitrusting van agenten. De vakbond pleitte zondag in De Telegraaf voor een extra middel om relschoppers op afstand te kunnen houden, om te voorkomen dat er geschoten moet worden.

De oproep volgde op de grootschalige rellen in Den Haag bij een protest tegen het 'falende asielbeleid'. Tijdens de demonstratie keerde een groep van zo'n 1200 mensen zich tegen de politie. Er werd met glas en stenen gegooid, agenten en journalisten werden belaagd en politievoertuigen werden vernield en in brand gestoken.

Bestuurder en woordvoerder van de vakbond, Patrick Fluyt, zei tegen De Telegraaf dat agenten "een millimeter verwijderd" waren van het gebruiken van hun vuurwapen. "Als de wapenstok niet meer volstaat, blijft alleen het pistool over. Een scenario dat niemand wil", aldus ACP op X.

Van Oosten noemt de oproep van ACP "een duidelijk signaal" maar wil het verder onderzoeken. "Het is niet zomaar iets om een extra wapenuitrusting toe te voegen. We gaan er zorgvuldig naar kijken en hierover ook in gesprek met de bond."

ANP

