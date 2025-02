Minderjarigen uit Ter Apel mishandelen NS-medewerkers na lastigvallen meisjes

Twee minderjarige jongens uit Ter Apel zijn vrijdagavond gearresteerd op station Roosendaal. Ze zouden in de trein meisjes hebben lastiggevallen en later twee NS-medewerkers hebben mishandeld. De politie heeft de jongeren overgenomen van de NS-boa's en hen zaterdag verhoord.

NS-medewerkers kregen meldingen dat meisjes in de trein waren lastiggevallen. Op station Roosendaal werd daarop een controle uitgevoerd, waarbij twee jongens zich opstandig gedroegen. Al snel escaleerde de situatie en vielen ze twee boa’s aan. Ondanks de agressie wisten de medewerkers de jongeren te overmeesteren en in de boeien te slaan.

Politie doet verder onderzoek

De politie nam de minderjarigen mee naar het bureau en verhoorde hen de volgende dag. Ondertussen loopt er een onderzoek naar de gebeurtenissen in de trein en de rol van de twee verdachten. Over hun identiteit is vooralsnog niets bekendgemaakt.