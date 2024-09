'Minderjarige jongens zetten pistool tegen kin medewerker' bij winkeloverval

Elektronicawinkel CeX in Arnhem is zaterdagochtend overvallen. Volgens een verslaggever ter plaatse zouden de medewerkers zijn bedreigd met een vuurwapen, mogelijk door minderjarige jongens.

Een van de medewerkers kreeg het wapen tegen de kin gedrukt, aldus een andere werknemer. Er zou een flinke lading iPhones buit zijn gemaakt. De politie kan dit niet bevestigen.

Personen aangehouden

Wel laat de politie weten dat er zaterdag vier personen zijn aangehouden in een auto in Amsterdam. Vermoed wordt dat deze personen in verband staan met de overval. De politie doet onderzoek.