Aangehouden minderjarige jongen Amsterdam gelinkt aan verkrachting in Hoogkarspel

De politie in Amsterdam heeft een minderjarige jongen opgepakt die wordt verdacht van drie ernstige misdrijven. Twee van de misdrijven vonden plaats in Amsterdam, het derde in Hoogkarspel. De jongen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd, nadat beelden van hem op sociale media waren gedeeld en hij al snel werd herkend.

Volgens een betrouwbare bron gaat het incident in Hoogkarspel om een verkrachting van een vrouw op 20 september, waarbij het slachtoffer in de bosjes zou zijn getrokken. De politie heeft dit echter nog niet bevestigd.

Ernstige misdrijven

De Amsterdamse politie laat weten geen verdere informatie te kunnen geven over de zaak of de verdenkingen, vanwege de minderjarigheid van de verdachte. Een woordvoerder verklaarde: “We kunnen niet meer zeggen dan dat het ernstige misdrijven zijn.”

De aangehouden jongen zit nog vast en wordt verhoord door de recherche. De officier van justitie beslist op een later moment of de jongen moet worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.