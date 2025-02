Twee keer raak in zelfde straat: bommenlegger op heterdaad betrapt

Door tijdig ingrijpen van de politie en oplettende omstanders is zaterdagochtend mogelijk een hoop leed voorkomen. In Oosthuizen werd een minderjarige op heterdaad betrapt terwijl hij een explosief plaatste. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Opvallend is dat er een dag eerder, op vrijdag, ook al een poging werd verijdeld om in dezelfde straat een explosief tot ontploffing te brengen.

Het incident vond rond 00.10 uur plaats aan de Kleine Werf in de Noord-Hollandse plaats. Getuigen zagen de verdachte het explosief plaatsen en wisten hem op heterdaad te grijpen. Door het snelle ingrijpen vielen er geen gewonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en gecontroleerd tot ontploffing gebracht in een zandhoop.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Tweede keer?

Vrijdagochtend werd in dezelfde straat ook al geprobeerd een explosief tot ontploffing te brengen. Ook toen werd een verdachte betrapt door een getuige. Of het om dezelfde persoon gaat als de zaterdag aangehouden minderjarige, is volgens de politie nog niet duidelijk.

De gemeente Edam-Volendam heeft diezelfde dag cameratoezicht ingesteld in de straat. De politie heeft de beelden van afgelopen nacht veiliggesteld en onderzoekt de zaak verder. Getuigen en mensen met camerabeelden worden opgeroepen zich te melden.