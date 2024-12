Middelburger (26) aangehouden voor reeks inbraken én fatale brand

De politie heeft in Middelburg een 26-jarige man aangehouden die verdacht wordt van zeventien inbraken en diefstallen in Zeeland en West-Brabant. De aanhouding vond dinsdag plaats in zijn woning. Inmiddels blijkt dat de Italiaanse justitie de man ook zocht vanwege een fatale brand die hij in september zou hebben veroorzaakt in Noord-Italië.

De verdachte wordt in verband gebracht met een serie inbraken in woningen en auto's in onder meer Colijnsplaat, Oostkapelle, Tholen, Wemeldinge, Westkapelle, Yerseke, Dinteloord en Hoeven. Het politieonderzoek bracht hem in beeld als verdachte van deze zeventien strafbare feiten.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk hieronder hoe je 'm download op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Drie mensen en hond dood bij brand

Naast de inbraken speelt er een veel zwaardere verdenking. De Italiaanse politie verdenkt de man ervan op 12 september in Milaan een winkel met opslagruimte in brand te hebben gestoken. De brand leidde tot een grote inzet van de hulpdiensten, die na het blussen drie overleden personen en een dode hond aantroffen in het pand. De ernst van de zaak bracht Italië ertoe een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen.

Bij de brand in een pakhuis kwamen drie mensen en een hond om het leven. Beeld: ANP

Jonge slachtoffers

De slachtoffers zijn volgens Italiaanse media een vrouw van 18 jaar, haar broer van 17 en een man van 24 jaar. Zij lagen vermoedelijk tijdens de brand in het pand te slapen. Naast de Nederlander zijn ook een 34-jarige en een 40-jarige verdachte aangehouden. Het zou gaan om een Chinees echtpaar gaan.

De brand zou volgens meerdere media zijn gesticht omdat de eigenaren van het pand een schuld van zo'n 40.000 of 50.000 euro niet hadden betaald. De Nederlander zou in opdracht van het echtpaar hebben gehandeld en de brand hebben aangestoken. Hij zou niet hebben geweten dat de drie jongeren in het pand waren.

Mogelijke uitlevering

De aangehouden Middelburger blijft voorlopig in Nederland vastzitten. Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn hechtenis met minstens veertien dagen heeft verlengd.

Op 2 december staat een snelrechtzaak gepland vanwege de inbraken. Intussen buigt een rechtbank in Amsterdam zich over het overleveringsverzoek van Italië.