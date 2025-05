'Meisje betrapt masturberende man bij speeltuintje in Eindhoven'

Een 30-jarige man uit Schijndel is zaterdagmiddag aangehouden nadat hij zichzelf had bevredigd bij een speeltuin aan de Kleinakkerweg in Eindhoven. Op het moment van het incident speelden er kinderen in de speeltuin. Een 15-jarig meisje zag wat er gebeurde en schakelde direct hulp in, vertelt ze aan Omroep Brabant.

Het meisje stond rond 16.45 uur bij de speeltuin te wachten op een vriend, toen ze een man opmerkte die zich vreemd gedroeg bij een stroomhuisje. Ze zag hoe hij zichzelf daar bevredigde en hem later opnieuw in een nabijgelegen steegje. Ze belde haar 17-jarige vriend Rayan, die meteen ter plaatse kwam en de politie inschakelde.

Rayan sprak de man aan, waarna deze op de vlucht sloeg. Hij wist hem kort te filmen en gaf het kenteken van de vluchtauto door aan de meldkamer. Samen met een voorbijrijdende automobiliste probeerde hij de man nog te achtervolgen, maar deze wist te ontkomen, aldus de regionale nieuwssite.

Kentekenherkenning

De politie wist de verdachte later via kentekenherkenning op te sporen op industrieterrein Ekkersrijt. Daar is hij aangehouden. De man is inmiddels heengezonden, maar blijft verdachte in het lopende onderzoek, laat de politie weten.

Het meisje heeft samen met haar ouders aangifte gedaan. Zij en haar vriend zijn erg geschrokken van het incident.