Meeste pleegkinderen uit Vlaardings gezin gaan goed, meisje (11) niet

De meeste kinderen die waren geplaatst in het Vlaardingse pleeggezin waar ze mishandeld werden, zijn inmiddels weer thuis. Alleen het inmiddels 11-jarige meisje, dat de zwaarste mishandelingen kreeg te verduren, heeft waarschijnlijk de rest van haar leven zorg nodig. Dat meldde een woordvoerder van de betrokken families woensdag desgevraagd na afloop van een Kamerdebat over de zaak.

Staatssecretarissen Teun Struycken en Vincent Karremans hebben een gesprek gehad met de biologische moeder van het pleegmeisje in Vlaardingen dat ernstig werd mishandeld. Struycken vertelde er woensdag over tijdens een Kamerdebat over de kwestie, zo is te zien in bovenstaande video.

Het oudste meisje met de ernstigste verwondingen verblijft nu in een revalidatie-instelling waar ze 24-uurszorg krijgt. Met een behandeling en therapie wordt geprobeerd om in kleine stapjes weer meer te kunnen. Maar de schade is zo groot dat die vermoedelijk permanent is, zegt de familiewoordvoerder.

Het meisje kwam samen met haar jongere zusje, nu 4 jaar oud, in maart 2022 via een crisisplek terecht in het Vlaardingse pleeggezin. De reden van de uithuisplaatsing is niet bekendgemaakt. Ook het jongste meisje werd in het pleeggezin mishandeld, is gebleken. De band tussen de biologische moeder en het oudste meisje werd slechter, maar met de jongste bleef die goed.

Mishandelingen

Eind 2023 is het jongste zusje via een proeftraject weer bij haar moeder gaan wonen en sinds april vorig jaar is dat weer volledig. Vanaf het moment dat het jongste meisje ging proefwonen, raakte het oudere zusje geïsoleerd en ging ze ook niet meer naar school. In die maanden werden de mishandelingen zo ernstig dat ze in mei 2024 zwaargewond en ernstig verwaarloosd in het ziekenhuis werd opgenomen waarna de zaak aan het licht kwam.

Voordat de meisjes in 2022 in het gezin kwamen, waren er al een jongen (vanaf 2016) en drie Syrische broers geplaatst (2021). De oudste broer was al snel weer weg. De andere twee broers wonen inmiddels grotendeels weer thuis, bij hun biologische moeder. Naast de genoemde pleegkinderen, was er nog een biologische dochter van het stel zelf.

Twee inspecties hebben onderzoek gedaan naar de werkwijze van betrokken organisaties en hun medewerkers. Daaruit bleek al eerder dat op 23 cruciale punten niet de juiste actie werd ondernomen. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos en verontwaardigd dat de twee zusjes in het pleeggezin werden geplaatst toen al duidelijk was dat daar sprake was van mishandelingen. Hoe dat precies kon gebeuren en wie de verantwoordelijk daarin had, werd in een Kamerdebat niet echt duidelijk. Tegen de pleegouders loopt een strafzaak.

