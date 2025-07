Vuurwapenmelding leidt tot grote politieactie in Tilburg, vier mensen aangehouden

Bij een huis op de kruising van de Bisschop Aelenstraat en Houtstraat in Tilburg was vrijdagmiddag een grote politieactie gaande. Agenten omsingelden de woning met getrokken wapens en de straten werden ruim afgezet. De actie trok veel bekijks in de buurt.

Volgens Omroep Brabant werd de actie gestart na een melding van een verdachte situatie op straat. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat zij inderdaad een melding kregen van een ruzie op straat tussen vier personen. Daarbij zou een vuurwapen zijn gezien. "Dat nemen we natuurlijk heel serieus," vertelt een woordvoerder van de politie.

Uit voorzorg zijn vier personen aangehouden en is de woning doorzocht. Uiteindelijk is er niets verdachts aangetroffen. "De aangehouden mensen zijn nu allemaal weer in vrijheid," aldus de politie.