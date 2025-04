Meerdere gewonden bij schiet- en steekpartijen in verschillende steden

Bij meerdere schiet- en steekpartijen in verschillende steden zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewonden gevallen.

Zo ook in het centrum van Arnhem. Rond 02.15 uur ging het hier mis. De politie sloot de omgeving ruim af. Vanwege de Koningsdag-drukte kwamen er veel taxi's vast te staan. Er werd een kogelhuls gevonden en de politie onderzoekt de zaak nu verder. Of er gewonden zijn of mensen zijn aangehouden is nog niet bekend.

In Rotterdam raakte wel iemand gewond. Een 43-jarige man raakte gewond door een schietpartij in een woning aan de Kabeljauwsestraat in het Oude Noorden in Rotterdam. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Er is niemand aangehouden.

Ook een 44-jarige vrouw uit Rotterdam raakte zaterdagavond gewond door een schietpartij in Dordrecht. Het schietincident gebeurde rond 23.40 uur in de buurt van de Prunuslaan en Rozemarijnstraat in de wijk Dubbeldam, meldt de politie. Ook dit slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoogwerker

Volgens een lokale nieuwssite zou de vrouw in een voertuig met daarop een hoogwerker hebben gezeten en gewond zijn geraakt toen er vanuit een auto werd geschoten. Een 19-jarige man heeft zich later bij de politie in Dordrecht gemeld. De toedracht van de schietpartijen wordt onderzocht.

In Groningen was zaterdagavond rond 23:40 uur een steekincident bij de Westerhaven. Volgens de politie is mogelijk een persoon gewond geraakt. Voor zover bekend is er nog geen dader aangehouden.