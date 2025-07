Medewerker van PI Ter Apel ontslagen om relatie met gevangene

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel is op 3 juni ontslagen omdat diegene een relatie had met een gevangene. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dinsdag. De gedetineerde is overgeplaatst.

De relatie kwam aan het licht toen er een interne melding werd gedaan. De directie heeft de medewerker gehoord en die daarna op staande voet ontslagen.

ANP