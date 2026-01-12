Doodstraf voor twee Nederlanders in Marokko opnieuw bevestigd

De doodstraf voor twee Nederlanders in Marokko is opnieuw bevestigd. Het gaat om Edwin R.M. (30) en Shardyone S. (34), die al jaren vastzitten voor een dodelijke schietpartij in Marrakech. Het Hof van Beroep in Casablanca besloot maandag dat de zwaarste straf van kracht blijft, meldt De Telegraaf.

De zaak sleept al sinds 2017 voort en is meerdere keren beoordeeld door de Marokkaanse rechter. Ook in 2019 en 2023 kregen de twee Nederlanders al de doodstraf opgelegd. Na een nieuwe juridische ronde is die straf nu opnieuw bevestigd.

Vergismoord op terras in Marrakech

De zaak draait om een schietpartij op het terras van café La Créme in Marrakech. De twee Nederlanders waren ingehuurd om een café-eigenaar dood te schieten. Kort voor de aanslag had het bedoelde doelwit zijn plek verlaten. Op dezelfde stoel ging later de zoon van een Marokkaanse rechter zitten. Hij werd doodgeschoten en overleed ter plekke.

De rechtbank achtte de Nederlanders schuldig aan onder meer opzettelijke doodslag met voorbedachte rade, poging tot moord en het illegaal dragen van vuurwapens. Zelf hebben zij altijd ontkend dat ze hebben geschoten.

Hoop op strafverlaging vervlogen

Na hun veroordeling besloten de twee samen te werken met de Marokkaanse autoriteiten en verklaringen af te leggen over de achtergrond van de zaak. Dat leidde vorig jaar nog tot hoop op strafverlaging, nadat het hoogste rechtscollege had geoordeeld dat hun medewerking beter bekeken moest worden.

Die hoop is nu vervlogen. De doodstraf blijft staan, al wordt die in Marokko al sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand. De advocaat van de Nederlanders bestudeert het vonnis en sluit een nieuwe gang naar cassatie niet uit.