Marechaussee-ambtenaar opgepakt vanwege corruptie

Crime

3 apr 2026, 16:04 - Update: 3 apr 2026, 17:14

Een opsporingsambtenaar van de Koninklijke Marechaussee is afgelopen dinsdag opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De 31-jarige man zou vertrouwelijke informatie hebben doorverkocht aan anderen.

Het gaat volgens het OM onder meer om persoonsgegevens en kentekens, die hij onrechtmatig uit opsporingssystemen haalde. Tijdens het onderzoek naar deze vermoedelijke ambtelijke corruptie kwam ook een tweede verdachte in beeld: een 36-jarige man uit Spijkenisse. Hij zou de gegevens hebben ontvangen "in ruil voor onder meer geld", aldus het OM.

Beide mannen zijn dinsdag op verschillende plekken in Spijkenisse aangehouden. De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat ze in elk geval nog veertien dagen vast blijven zitten.

Door ANP

