Vier verdachten opgepakt na schietpartij op parkeerplaats in Barendrecht

Vier mannen zijn aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een schietincident in Barendrecht. Een van de verdachten is gewond.

Zondagavond werden knallen gehoord op een parkeerplaats bij een sporthal aan de Schubertdreef in de Zuid-Hollandse plaats. Daar bleken door schoten twee auto's te zijn beschadigd. Een 30-jarige Rotterdammer en een 34-jarige man uit Heinenoord werden direct aangehouden, meldt de politie maandag.

Drie mannen en jongen aangehouden

De politie hoorde daarna dat een 44-jarige man uit Capelle aan den IJssel gewond naar een ziekenhuis was gebracht. De gewonde man is na behandeling aangehouden, evenals de 17-jarige jongen uit Spijkenisse die bij hem was.

De toedracht van het schietincident wordt nog onderzocht.

Hart van Nederland - ANP