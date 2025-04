Man zwaargewond bij steekpartij in Rotterdam, verdachte opgepakt

Bij een steekpartij op de Oldegaarde in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een man zwaargewond geraakt. De politie kreeg rond 00.30 uur 's nachts een melding van het incident bij een portiek van een appartementencomplex. Op locatie troffen agenten een man aan met ernstige verwondingen aan buik en borst. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte sloeg na het incident op de vlucht, maar kon later die nacht worden aangehouden. De man werd gearresteerd in een auto bij een pompstation langs de A29. Het gaat om een 41-jarige Rotterdammer, meldt de politie.

Op straat werd een bebloede dreadlock aangetroffen, die is afgedekt met een pylon. Zowel het portiek als de woning zijn aangemerkt als plaats delict. De forensische opsporing heeft sporen veiliggesteld en onderzoekt wat er precies is gebeurd.