Man ernstig gewond door steekpartij op Bloemgracht in Amsterdam

Op de Bloemgracht in het centrum van Amsterdam is zaterdagavond een man ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. De politie bevestigt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

Bij het Centraal Station ging het ook fout. Een persoon is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een val van het busstation bij station Amsterdam Centraal. Het slachtoffer viel even voor 22.00 uur van het busplatform aan De Ruijterkade naar beneden. Op de bovenstaande beelden is te zien dat de politie en ambulance ter plaatse zijn.

Rond 21.00 uur kwam de melding binnen over het geweldsincident in het centrum van de stad. Volgens een politiewoordvoerster gaat het vermoedelijk om een omstander die probeerde in te grijpen bij een ruzie. Daarbij raakte hij zwaargewond.

De gewonde man was na het incident nog wel aanspreekbaar, meldt de politie. Hoe ernstig zijn verwondingen precies zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Nog geen aanhouding

Op dit moment is er nog niemand aangehouden. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het steekincident.

De omgeving rond de Bloemgracht werd zaterdagavond enige tijd afgezet voor sporenonderzoek. Over een mogelijk motief voor de ruzie heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.