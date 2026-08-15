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Man (52) in Werkendam door geweld om het leven gekomen

Crime

Vandaag, 09:35

Een 52-jarige man uit Werkendam (Noord-Brabant) is vorige week door geweld om het leven gekomen, meldt de politie. Een man van 41 is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten, maakt de politie zaterdag bekend.

Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed nog diezelfde nacht aan zijn verwondingen.

Verdachte was in hetzelfde pand aanwezig

De politie heeft de volgende dag een man aangehouden die op het moment van het geweldsincident in hetzelfde pand aanwezig was. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Door ANP
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