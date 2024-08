Man vroeg naaktfoto's van meisjes (13 en 14) in ruil voor paard

Een 33-jarige man uit Den Bosch is maandag veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het benaderen van twee jonge meisjes via Marktplaats. Hij bood hen een paard aan in ruil voor naaktfoto's van de tieners.

De Bosschenaar benaderde de meisjes, die een advertentie voor het verzorgen van een paard hadden geplaatst, met de belofte van een paard in ruil voor naaktfoto’s of -filmpjes. "Dan maak ik die foto's van je vlakbij de manege, en kunnen we daarna meteen naar het paard gaan", zou hij hebben gezegd.

Toen de ouders van een van de meisjes op de hoogte raakten, werd een afspraak met de man gemaakt op het station in Oisterwijk, waar de politie hem vervolgens arresteerde.

Verslavingsproblemen

De rechtbank oordeelde dat de man veel te ver was gegaan. Ondanks dat hij het contact met de meisjes toegaf, ontkende hij uit te zijn geweest op ontucht. De rechtbank bepaalde dat de man, naast zijn celstraf, zich moet laten behandelen voor zijn verslavingsproblemen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De man is verstandelijk beperkt, alcoholverslaafd en heeft een geschiedenis van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2022 werd hij al veroordeeld voor ontucht en het bezit van kinderporno, waarvoor hij nog in een proeftijd zat.

Maandenlang bang

Het gedrag van de man heeft diepe impact gehad op het jongste slachtoffer, dat maandenlang bang was de man tegen te komen. Haar moeder eiste 750 euro smartengeld, wat werd toegewezen. Het andere meisje heeft dankzij de snelle interventie van haar ouders minder geleden onder het voorval.