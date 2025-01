Man slaat op de vlucht op golfbaan na politiecontrole Arnhem

Een tumultueuze dinsdagavond op een carpoolplaats in Arnhem, toen de politie drie aanhoudingen wilde verrichten bij een controle. Twee mannen konden zonder al te veel problemen in de boeien geslagen worden, maar een derde wist te ontkomen toen hij rechtstreeks een nabijgelegen golfbaan oprende.

Alle drie de mannen sloegen in eerste instantie op de vlucht om te ontkomen aan de controle van de politie. Twee van hen, een 22-jarige man zonder vast adres en een 22-jarige man uit Arnhem konden snel worden aangehouden. Voor de derde werd een grotere zoekactie opgezet met onder andere een speurhond. Ook in het pand op de golfbaan werd gezocht, maar helaas: de vluchtende persoon in kwestie was verdwenen.

De personen werden gecontroleerd na een nog onbekende melding. Bij de actie waren naast een groot aantal agenten ook meerdere eenheden van de marechaussee aanwezig. In het voertuig zijn drugs aangetroffen, stelt de politie. Het onderzoek is in volle gang.