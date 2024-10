Man valt vrouw en hond aan in Dordrecht, verdachte voortvluchtig

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die op dinsdag 15 oktober plaatsvond op de Krispijnseweg in Dordrecht. Rond 23.00 uur werd een 53-jarige vrouw aangevallen door een man terwijl zij haar hond, een Duitse herder, uitliet.

Toen haar hond begon te blaffen naar een voorbijganger, trapte de man het dier en schold hem uit. Vervolgens gaf de man de vrouw een harde trap tegen haar been, waardoor zij viel, en daarna nog een trap in haar rug. De vrouw liep meerdere verwondingen op door de mishandeling en is flink geschrokken. Het incident heeft een grote impact gehad.

Signalement

De verdachte is tussen de 16 en 20 jaar oud, heeft een licht getinte huid en een stevig postuur. Hij droeg een zwarte pet met witte letters (een grote en een kleine V), een zwart vest met een witte rits, een zwarte trainingsbroek en witte schoenen.

Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie over deze mishandeling? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Tips kunnen ook online worden doorgegeven via het tipformulier.