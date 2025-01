Amerikaan schuldig bevonden aan doodschieten militair Simmie Poetsema 

Een rechtbankjury in de Amerikaanse stad Indianapolis heeft een Amerikaanse man schuldig bevonden aan het doodschieten van de Nederlandse militair Simmie Poetsema (26) en het verwonden van twee van zijn collega's. Dat melden verschillende media in de Amerikaanse stad. De schietpartij was in de zomer van 2022 in het centrum van de hoofdstad van de staat Indiana. De dader hoort in februari wat zijn straf is.

De man zal worden veroordeeld in de Verenigde Staten. Maar hoe werkt het rechtssysteem in Nederland? In bovenstaande video leggen we het uit.

De jury acht de beklaagde schuldig aan moord, poging tot moord en zware mishandeling op 27 augustus 2022. Aan de schietpartij ging volgens getuigen een ruzie vooraf. De Nederlandse militairen stuitten tijdens een avondje uit op de man en twee vrienden, die hen vervolgens lastigvielen. Poetsema en zijn collega's probeerden volgens getuigen de ruzie te sussen, maar er ontstond een handgemeen.

Schoten

De groepen gingen uiteindelijk uit elkaar. De Amerikanen stapten in een voertuig en de Nederlanders keerden terug naar hun hotel. Plotseling keerde het voertuig van de Amerikanen om richting het hotel. Getuigen vertelden dat ze daarop schoten hoorden.

De drie leden van het Korps Commandotroepen waren in de VS voor een training in het nabijgelegen Muscatatuck Urban Training Center van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daar trainen militairen op gevechten in steden en dorpen.

ANP