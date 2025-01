Man (51) overleden na steekincident in centrum Schiedam, ging woordenwisseling aan vooraf

Bij een steekpartij op de Hoogstraat in Schiedam is zaterdagavond een 51-jarige man ernstig gewond geraakt. Hij werd op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later aan zijn verwondingen overleden.

De steekpartij vond plaats rond 19.15 uur. Aan het steekincident zou een woordenwisseling vooraf zijn gegaan buiten een café aan de Hoogstraat. Kort na het incident hield de politie een 41-jarige man uit Schiedam aan.

De politie onderzoekt de toedracht van de steekpartij en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gevraagd om camerabeelden die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over wat er gebeurd is.

Oproep aan getuigen

De politie verzoekt mensen die iets hebben gezien of gehoord, of die beschikken over camerabeelden van de omgeving van de Hoogstraat, contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.