Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man overleden na ' geweldsincident' Utrecht, politie houdt 20-jarige aan

Man overleden na ' geweldsincident' Utrecht, politie houdt 20-jarige aan

Crime

Vandaag, 19:05

Link gekopieerd

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een geweldsincident plaatsgevonden aan de Burgjeslaan in Utrecht. Een 57-jarige man raakte daarbij zwaargewond. Toegesnelde hulpdiensten reanimeerden de man, maar hij overleed in het ziekenhuis alsnog.

Het is niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie heeft de ochtend na het incident een 20-jarige man aangehouden en zoekt getuigen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Lees ook

'Doodgeslagen toerist Mallorca is Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn'
'Doodgeslagen toerist Mallorca is Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn'
Jan (73) werd doodgeslagen voor zijn eigen woning in Arnhem: 'Ik heb huilend voor het raam gestaan'
Jan (73) werd doodgeslagen voor zijn eigen woning in Arnhem: 'Ik heb huilend voor het raam gestaan'
Peet (54) doodgeslagen bij woningoverval Zuid-Afrika
Peet (54) doodgeslagen bij woningoverval Zuid-Afrika

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.