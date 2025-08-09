Man overleden na ' geweldsincident' Utrecht, politie houdt 20-jarige aan

Crime
Vandaag, 19:05
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een geweldsincident plaatsgevonden aan de Burgjeslaan in Utrecht. Een 57-jarige man raakte daarbij zwaargewond. Toegesnelde hulpdiensten reanimeerden de man, maar hij overleed in het ziekenhuis alsnog.
Het is niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie heeft de ochtend na het incident een 20-jarige man aangehouden en zoekt getuigen.
