Man (22) opgepakt om betasten meerdere vrouwen in Sittard

Een 22-jarige man uit Sittard is woensdag opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij een reeks betastingen in de Limburgse plaats. Vier vrouwen werden op 5 december "onzedelijk betast" in en rondom het centrum van Sittard.

In bovenstaande video leggen we uit wat voor straffen iemand kan krijgen die verdacht wordt van een misdrijf, zoals de reeks betastingen in Sittard.

De slachtoffers meldden zich bij de politie en gaven alle vier aan binnen korte tijd te zijn betast, vermoedelijk door dezelfde persoon. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid.

ANP